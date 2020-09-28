恒大疑爆煲｜恒大救亡戰！境內債死貓彈3至6% 股價升9% 許家印身家回升124億

內地上周四爆出疑似恒大（3333）向廣東省政府求救的文件後，即使該公司指消息失實，但恒大多隻債券以至股價上周五均大跌，進一步引發恒大債務危機疑雲。相關境內債今早錄得反彈。

其中規模50億人民幣的「19恒大02」於上周五急跌三成，今早一度反彈21.5%至80人民幣，短暫停牌至10時恢復交易，但復市後升幅收窄至6.3%，報70人民幣。至於其餘境內債均錄反彈，規模150億元人幣的「19恒大01」反彈3.5%，報76.6元人幣，成交1.2億屬數隻債券之中最多；規模82億元人幣的「15恒大03」升6.8%，報82.98元人幣。上述債券上周五下跌17.8%至30%，可見反彈仍遠未收復上周四水平。

至於恒大的境外債今早暫時變化不大。

恒大股價今早反彈8.9%，報15元，股價一度升11%，曾高見15.28元；恒大汽車（708）升10%，報18.6元；周五晚恒大汽車在港交所發通告指，已審議通過往上海科創板掛牌，將以配發及發行不超過15.56億股人民幣股份，並以每股發行價不低於25元，集資約389億元。至於恒騰網絡（136）則升7.8%，報0.28元。

恒大股價急彈，主席許家印及其妻子持有的101.62億股，市值回升124億元。至於「大劉」劉鑾雄家族權益持有9.61億股，賬面值則回升11億元，恒大上周五股債齊跌，估計「大劉」家族單日賬面損手逾30億元。

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