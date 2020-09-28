蔣握築迹｜李澤楷石澳木屋的玄機（蔣匡文）

與西歐的古建築不同，中國古建築除了墳墓之外，都是以木為主要材料，木作為建築材料有一個好處，就是結構堅硬，而可以有長跨度，而最重要的是它的重量比磚石輕，所以方便運輸，相比西方的磚石建築，今日你們看到的宏偉教堂及古羅馬建築有不少是用戰奴，花了幾百年、幾代人才建成的。相對木建築就在很短時間內，可以建成一大堆宏偉的大殿，是比較省時間。

但是它也有其缺點，第一是容易火燒，在朝代改變時，容易被打劫的賊兵放火燒毁。第二是在南方潮濕地方容易出現白蟻等蟲蛀，所以古人會選擇一些帶有香油，可以防蟲的木料及對木料作各種防潮保護。第三問題是那些最好的硬木生長不及人類砍伐的速度，結果造成木材短缺，所以秦始皇建阿房宮，便出現「蜀山秃，阿房出」的現象。到了清代，康熙要重建被燒的太和殿，也沒有所需的金絲楠木，要改用杉木代替。明清兩代，為了防火，不少民宅都是用所謂風火山牆，磚牆夾着木來造結構。

從堪輿的角度，木是五行之中唯一可以由小長大的物質，所以有利生長、發展，居住之人較容易有發展、創意及發達，是有利人居住。今日美國人也是為了方便運輸及減省建築成本，也主要是住在木屋中，所以美國人的創意也是全世界第一。但是時運有高低，今天美國加州是美國創意的首府，年年遇上乾旱及大火，美國高科技創意雖好，但不少技術反而被中國抄襲而賺大錢，這就是一個應兆。

而在香港，李澤楷在石澳之大宅是一間紅木屋，他的發展如何，大家可以拭目以待。

著名建築師及術數家蔣匡文

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