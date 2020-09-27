【本報訊】近年打工仔以「永久離開香港」為由，提走強積金（MPF）的趨勢持續上升，不少港人更打算待BNO「5+1」明年1月生效後，提走MPF到英國生活。本報向五大受託人查詢提走MPF申請流程，目前只持BNO並未合資格申請，要待明年1月新BNO簽證生效後再審批；但有申請人改為長居內地，宣誓後已順利獲批。

陳先生（化名）向本報表示，早前以BNO申請提早領取MPF但失敗；他指自己已到民政署宣誓永久離開香港到英國，但最終未通過其MPF受託人東亞銀行審批，「我話會同太太去美國探仔，再去英國用BNO生活，但銀行話持有BNO唔等於移民離港，唔可以提早攞走MPF」。

需英領館發出移民簽證

由於陳先生本身亦定居內地，而回鄉證是屬於獲准在國內居住的證件，故陳先生其後再重新宣誓、永久離開香港到中國居住，這次成功通過東亞審批。據現行強積金條例，市民宣誓表明會「永久性地離開香港」，便可於65歲前提早提走MPF；其中的證明文件包括可令受託人信納、已獲准在香港以外地方居住的文件證明。

這類證明，一般是指移民簽證或當地外國居民護照。早前英國政府公佈英國國民（海外）護照（BNO） 持有人，有「5+1」入籍新路徑，並於明年1月起設立「香港BN(O)簽證」（Hong Kong BN(O)Visa），可連續留英五年；故理論上，BNO是獲准暫居英國的新證明文件。

不過，本報就此致電本港六大強積金受託人及積金局熱線查詢，宏利、滙豐、友邦及中銀保誠客服均表明，現階段BNO並非申請提早領取MPF的合資格證明，主要由於BNO只屬旅遊簽證。至於BNO「5+1」明年1月生效後，審批準則會否有變，則有待屆時再公佈。宏利客服則表明，明年1月起BNO簽證才「可能或有機會申請永久離港提前提取強積金」；並補充交齊文件計，一般30日內可完成審批，宏利會寄發劃線支票給成員。

友邦客服則指，以BNO申請提早領取MPF「呢一刻暫時未可以」，目前至少要有英國領事館發出的移民簽證，坦言最近有不少客人查詢BNO「5+1」下如何提走MPF，「到時要再睇公司審批」。中銀保誠客服同樣指，要待BNO新簽證1月生效後再公佈。永明熱線則未有客服接聽。

不過，現時回鄉證卻是「移民內地」的認可證件，本報向宏利客服查詢有關退休往內地生活，申請提早領取MPF所需文件，獲回覆只需填妥表格，提交宣誓紙、回鄉證及身份證副本便可；雖然表格中需要填寫有關海外定居資料，包括地址，但客服指「若然未有資料可暫時留空，最緊要先填前往邊個國家」。

拎走MPF單季達13億

由於BNO「5+1」是英國不滿中國推行港版國安法，指是違反一國兩制下的產物，故明年1月後，內地及香港政府如何將其定性仍屬變數，藉此移民英國者要多加留意。

據積金局最新數字，今年首季以「永久性離開香港」為由的強積金成員，共提取了12.95億元MPF，連續四季「走資」超過10億元，單季涉及7,600宗申請。2019年全年計，相關申請錄30,300宗，涉額48.45億元，連升四年，是有紀錄以來新高。