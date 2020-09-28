股滙市況．不斷更新｜滙控彈3% 港股升113點 專家：假期缺北水 二萬三仍危（附互動圖片）

【上午10時5分】

滙控（5）日前跌穿「世紀供股價」，平保（2318）近逾3億增持，受消息帶動，滙控今彈3.37%，報29.15元，成交4億元。

中國晶片製造商中芯（981）遭美制裁，股價急跌4.31%，報17.78元。

上周因盛傳現金流將斷裂急挫的恒大系股份今反彈，恒大（3333）升7.11%，報14.76元；恒大汽車（708）彈7.73%，報18.12元；恒騰（136）彈5.88%，報0.27元。

恒指升幅略為擴大至113點，報23,349點。耀才證券研究部總監植耀輝表示，本周港股只有三個交易日，受假期氣氛影響，加上缺乏北水撐市，料跌穿23000點機會仍大；本周亦有首場美國總統大選辯論，要留意特朗普屆時會否再打制裁牌，認為市況仍十分凶險。

豐盛金融資產管理董事黃國英亦指出，周二雖為港股結算日，但帶來粉飾效應有限；恒指缺乏上升動力下，料將進一步下尋23000點以下。

【上午9時25分】

A股微升，上證綜指升5點或0.17%，報3,224點；深證成指升45點或0.36%，報12,860點；創業板指升11點或0.45%，報2,551點。

【上午9時20分】

港股上週累跌5%或1,220點，惟上周五美股企穩反彈，恒指今早高開48點，報23,284點；H指高開43點，報9,345點；科指高開2點，報6,921點；主板成交14億元。

中國晶片製造商中芯（981）傳遭美制裁，公司稱未有收到正式通知，股價急跌7.64%，報17.16元。

上周因盛傳現金流將斷裂急挫的恒大系股份今反彈，恒大（3333）升3.05%，報14.2元；恒大汽車（708）則彈7.02%，報18元；恒騰（136）彈3.92%，報0.265元。

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