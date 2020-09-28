藝里坊加推　10.1發售18伙

【本報訊】新盤市場轉熱，過去周末共沽約330伙。恒地（012）西營盤藝里坊．2號經過首輪開售，過去周末再推新一批單位；因應承接力轉強，恒地昨宣佈推出價單4號共28伙，並上載全新銷售安排，周四（10月1日）發售18伙。隨着近期新盤買賣轉活，帶動今年首三季新盤市場賣樓料突破萬伙。

恒地表示，藝里坊．2號過去九天累沽127伙，佔可發售單位約84%，套現逾9.5億元；集團營業（二）部總經理韓家輝表示，藝里坊．2號過去周末首推的兩房戶全數沽清，反映市場對中小型單位需求強大，遂加推單位應市。

新推出價單4號共28伙，包括五伙兩房戶、11伙一房戶及12伙開放式單位，定價575.4萬元至1,207.1萬元，呎價26,845元至34,038元，折實售價552.3萬元至1,158.16萬元，折實呎價25,771元至32,677元，周四推售18伙。

Wetland累沽逾1,650伙

另一邊廂，新地（016）日前盡推旗下天水圍Wetland Seasons Park 3期192伙，新地副董事總經理雷霆指整個Wetland項目，過去九個月內售出逾1,650伙；至於3期經過兩輪銷售後，共售出84%單位。

新地代理總經理胡致遠表示，Wetland 3期次輪認購，共錄三組買家購入兩伙單位，其中最大額成交客人，涉資約1,430萬元。售出單位中，有八伙成交金額逾900萬元至1,200萬元，買家來自屯門、元朗、天水圍及九龍區。

項目次輪銷售中，最高售價單位為1座5樓A1單位，成交金額1,166.9萬元；最高呎價為9座9樓A2單位，呎價18,957元。