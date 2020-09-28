商廈行情｜九龍灣商廈業主「見血」放賣 高銀總部可拆售連300個車位賣

疫情衝擊經濟，商廈市道仍見疫弱，造價下行風險增加。高銀最新公佈放賣九龍灣集團總部，成區內新供應，不過，區內亦有商廈業主須「見血」放賣，九龍灣寫字樓造價料需時消化。

九龍灣所屬東九龍一帶為近年新興商廈集中地，疫情下，不少核心區租戶以更低租賃成本，轉租該區商廈。不過，相關價格亦無可避免跟隨大市回落，該區商廈續有劈價求售個案。

消息指，恩浩國際中心(YHC Tower)高層E室，面積約2,122方呎，業主最初以3,395萬元放盤，最新叫價大減近800萬元，至2,595萬元求售，呎價12,229元。

事實上，業主於去年初以2,838萬元購入上址，即最新叫價已較買入價低出約8.4%或243萬元，呎價僅約12,253元，蝕讓放售。

近年九龍灣商廈市場時有全幢交易，中資深圳祥棋集團於2016年中，斥45億元向會德豐（020）購入紅磡One HarbourGate東座，現時稱為祥祺中心，當時平均呎價1.61萬元；翌年，綠景(中國)地產斥90億元向九龍倉購入前稱8 Bay East的海濱道123號商廈，當時平均呎價1.5萬元，並改名為香港綠景NEO大廈。

是次高銀金融國際中心放賣，預計售價逾120億元，每方呎價約1.4萬元，意咪九龍灣區商廈造價升勢仍具壓力。

不過，高銀金融國際中心是次全幢連同300個車位出售，業內人士指，寫字樓區對車位有一定需求，加上該廈可分拆出售，具有靈活彈性。現時商廈林立的九龍灣區，區內非每幢商廈皆可拆售，如朱太(朱李月華)2016年斥65.28億元各太古地產(1972)購入的金利豐國際中心，按當時契約條款不得拆售。

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