佬訊專欄｜法官的假髪（佬訊）

何君堯律師最近提議，香港進行司法改革，可以由取消法庭服飾裏的假髮開始。

法官大狀點解戴假髮，是很多人的疑問。這種dress code沿襲英國法庭的傳統，在英聯邦國家的法庭裏，仍能看見這種影響。

而英國法律界配戴假髮，最早就可以追溯至1635年。當年英國的街頭穿搭，以法國風為最潮，而捲曲蓬鬆的假髮，就是從法國傳來的新鮮事物。

法式假髮在當年英國，是上等人的標準dress code，更是社會地位的象徵。後來雖然不再流行，但卻被英國法律界作為法庭服飾保留下來，成為了現時法官和律師的signature，象徵法律的莊嚴。

不過，原來普通人到一般裁判法院，是不會見到假髮的，因為只有去到區域法院，高等法院和上訴庭的聆訊，法官才會戴上短假髮，長假髮更要到儀式上才能看到。大律師上庭會戴短假髮，但事務律師上庭就不需要。

有趣的是，終審法院法官，亦不會配戴假髮。因為終審法院是回歸後的產物，與回歸前的樞密院並不一樣，所以終審法院法官服制另訂，只會穿歐洲式的黑法袍白領帶，毋需戴假髮。

何律師作為一個事務律師，其實不太有機會戴假髮。但他特別重視法庭dress code這件事，就令人想起，他卸任香港律師會會長後的2013年。當年香港律師會曾經去信馬道立，希望為有機會上庭的事務律師，爭取到戴假髮的權利，不過最後沒有成事。因愛生恨，法庭服飾的爭議，可能像極了愛情。

大家會喜歡看到假髮，其實是因為假髮的形象專業而且莊嚴，對於維持法治的權威和對法律制度的信心，有著微妙而重要的影響。

就正如香港警察機動部隊的制服一樣。回歸後制服點改，那頂羊毛貝雷帽一定都在。為的，當然就是那英偉的軍人形象。By the way，貝雷帽源自西班牙獨立呼聲極盛的巴斯克地區，如果法官戴假髮是媚外，那PTU戴貝雷帽就更加是播獨了。

對司法界中人，包括警察法官來說，儀表是很重要的，因為那是法治在社會上的具體體現之一，而且一般人只可以透過穿撘，來確認司法界人士行使法律的正當性和權威。普通人如何君堯之流，可能覺得法官大狀死攬假髪好on9，但在尊重自己專業的人眼中，其實會覺得，何律師你到底jm9。

佬訊

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