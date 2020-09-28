十月是傳統股災月，伴隨中美角力升溫，投資市場風起雲湧，在這個市況下如何自保？抑或別人恐懼時要貪婪？周五有人撈底滙控（005）、恒大（3333），今日即賺一筆離場，邊隻股份先有反彈潛力？

證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛有乜最新部署？同場加映本周心水股推介，想知道專家最新分析，就要留意周二嘅《午市急CALL》喇！

如果有股票問題，由現在起至周二下午11時前，可WhatsApp去呢個電話號碼：6398-9469進行簡單登記，節目播出時，就有機會Phone-in直接問專家！又或者大家可以喺直播時透過Youtube、Facebook留言，我哋會逐一解答。

【午市急CALL】十月股災重臨？古天后、唐牛授股海求生術

日期：9月29日（二）

時間：12:45PM – 13:15PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

WhatsApp號碼：6398-9469

直播網址

果燃台 https://hk.feature.appledaily.com/goodestchannel

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