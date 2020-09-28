恒大疑爆煲│泛海系斥2.3億低撈恒大債 信達寧蝕100萬拋售

市場憂慮恒大（3333）資金鏈斷裂，上周恒大多隻境內債遭拋售，其中一拋售方為國企旗下信達國際（111）。信達表示，截至今日（28日），已在公開市場出售本金總額為290萬美元（約2262萬港元）的恒大票據，套現261萬美元（約2040萬港元），蝕13萬美元（約100萬港元）。

信達指，了解到恒大票據於相關到期日獲贖回出現一定風險，但亦注意到經過一段交易價格表現不佳時期後，最近公開市場上的恒大票據交易價格出現反彈。因此，出售為公司提供變現恒大票據及減少其於恒大票據投資虧損的絕佳機會。

不過，有人賣就有人買。一直密密掃恒大美元債的「泛海系」趁機撈底，泛海國際（129）及泛海酒店（292）於上周五（25日）共買入2,942萬美元（約2.3億港元）的2023至2024年到期恒大債券。

「泛海系」由「低調富豪」潘政持有，當中泛海酒店現有4家皇悅酒店，算是較為讓人熟悉。除了掃入恒大債外，該公司亦曾沾手花樣年（1777）、當代置業（1107）、金輪天地（1232）債券。

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