沙中線主角之一｜人和科技洗倉式暴瀉近9成 市值縮水至約1億

再有創板細價股洗倉式暴瀉，人和科技（8140）今早開市暴跌8成4，報0.25元，其後股價仍未止跌，一度低見0.146元，跌幅達到9成1，最新報0.197元，跌87.99%，成交股量1.2億，金額2266萬元，令公司市值由13億元，大幅縮水至只有1.168億元。

公司股價於上周急升，由1元起步，短短四日內急升超過六成至1.62元，成交更由上周一的只有78.62萬急增至上周五2.26億。

根據CCASS持股紀錄，首5大持倉券商分別為中銀香港、興證國際、太陽國際證券、晉立峰證券及凱基證券，合共持倉量25.2%，而公司有約6成股份並不在中央結算系統。公司大股東為主席關衍德，持股量為37.7%；連同執行董事林恕如、楊添理、王萬寶、Lim Paulino及趙燕薇，合共持有公司73.1%股權。

人和科技主要業務為本港鋼筋混凝土建造業提供機械鋼筋並接服務，為人熟悉是在港鐵沙中線一役，在港鐵、禮頓及委員會委聘的專家證人引用人和的拉力測試，被本報踢爆實證測試報告與報告聲稱不同，被工程師質疑測試造假，偏離實際情況。

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