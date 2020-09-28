康宏風暴│郭曉群擬委馬時亨石禮謙出任康宏董事

近年捲入股東爭拗的康宏(1019) 再有新發展。持有康宏29.9%股權的佳兆業(1638)大股東郭英成的兒子郭曉群，去信康宏要求召開股東特別大會，重組整個董事會，並建議委任港鐵(066)前主席馬時亨，以及立法會地產及建造界議員石禮謙出任董事。康宏發言人表示，公司已經收到相關文件，正在研究當中，有進一步消息會作出公布。

今年5月上市委員會決定取消康宏上市地位，公司正就此上訴。《信報》引述消息指出，康宏的企業管治已達「沒有最差，只有更差」的水平，影響股東、員工及客戶的利益，故希望能藉委任馬時亨及石禮謙等具豐富企業管理經驗的人士入局，能夠撥亂反正。

《信報》引述馬時亨透露，郭家在數星期前與他接觸。他坦言對現時康宏管理及業務情況認識不深，但得悉康宏在內部監控及有關管理層誠信操守，存有監管機構關注的問題，因而希望能協助康宏改善企業管治水平。

他坦言，現時最重要是能進入董事會，否則亦無能為力。他表示，已經就獲郭家委任入董事會一事，知會康宏另一主要股東台灣富邦蔡家，「(蔡家)應該還在消化緊個消息。」他指出，自己亦認識蔡家，相信過去股東間爭拗主因溝通間問題，希望能成為郭家、蔡家及其他小股東間的溝通橋樑，解決股東間紛爭。

對於蔡家會否支持自己入局充當「和事佬」，馬時亨表示不作出任何猜測，並指蔡家亦有其自己的想法，會尊重他們一切的決定。

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