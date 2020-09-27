【Second Life】SME業務成虛銀新戰場？ - 杜夫人

尚欠螞蟻銀行、平安壹賬通銀行、富融銀行，本港獲發牌虛擬銀行就全數開業，不過港人對虛銀似乎不太熱衷。

科大商學院近日發表一份關於研究報告，稱5月至7月間向2,278人進行問卷調查。結果發現，雖然75%受訪者能正確分辨虛銀名稱及其商標，但接近七成人表示未來12個月不可能或極不可能開立虛銀戶口，原因不外乎幾個，「已經有傳統銀行戶口」、「信唔過虛銀」等。

虛銀未來應該點發展？金管局周四發出的SME遙距開戶指引，強調配以科技，已經可做到電子化認識你的客戶（eKYC），包括聘用第三方中介人代認可機構進行審查程序、由獨立及適合的人士認證客戶的身份證明文件，及採用電話會議或視像會議與客戶互動，總之，「遙距開戶」不成問題，而且反映盡職審查並非純為收集文件。

虛銀爭奪零售客之後，下一個戰線會是中小企業務嗎？杜夫人探過口風，有虛銀業界直指，開戶從來唔係樽頸，開戶後銀行依然惜貸先係問題，有可能係SME本身的財務情況唔足以令銀行信服並批出貸款，亦有可能AML風險較高，銀行惜貸都相當正常。

新冠疫情拖垮本港經濟，部份中小企靠保就業計劃、還息不還本、延期還款等紓困措施吊鹽水，在風雨飄搖的日子，銀行選擇唔收遮住，與客戶同行之際，更應做好風險管理，此刻做好現有客戶就夠，要用餘力開拓新業務、新客戶就考銀行功架。至於剛起步的虛銀，人棄我取大做SME業務，直頭係越級挑戰。

回望過去一年，港銀總算是力保不失，反而是內地銀行變成政府的維穩機器，必須按政策「讓利」，今年上半年盈利清一式大跌一成，倘不幸遇上幾間恒大（3333），壞賬機率隨時幾何級上升。香港銀行他日會否走上這條路？杜夫人希望不會。

杜夫人

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