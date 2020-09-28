CanBank｜MSAB的啟示（散子）

早前《彭博》報道，為警方提供服務破解手機資料的瑞典公司Micro Sysrmation AB決定撤出香港，停止為警方提供服務，眾所周知，手機或電腦裝置破解資料公司行頭較細，換言之，市場上從事有關業務的公司並不多，而多數合作方均是執法部門。

今次MSAB開宗明義，撤出香港是因為美國取消香港特殊地位；翻查資料，市場上除MSAB之外，市場上有提供尚有AccessData、Binary Intelligence、LogRhythm等公司，但絕大部份是美國公司，只有NUIX是澳資，以及另一間有份破解黃之鋒手機的以色列公司Cellebrite，以及主力破解Android機的中資公司。

相信大家都知道，市場上無一部商業手機可以做到百分百安全，不過說到要破解，亦不是容易事，就好似黑客一樣，有時這公司可以破解這個應用平台的手機，有時另一間公司可以破解另一個平台的手機，今次瑞典公司以美國取消香港特殊地位而不做香港生意，相信美國公司勢將或經已走上條路。

事實上，警方除了「港版國安法」之外，執法範圍尚包括其他罪案。若這個情境進一步演化下去，香港將不單止是在各國暫停引渡下， 成為逃犯天堂；可悲的是，在欠缺科技支援破案下，警權極大的香港，更可能成為罪犯的犯罪天堂。

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