操盤手札記｜會再聽到HongkongBank嗎？（割柑人）

上周係銀行股黑色一周，貿易黑名單、FinCEN洩密、疫情反覆等壞消息迭出，法興、德銀跌逾一成；摩通、梅隆跌逾半成；滙控（005）、渣打（2888）跌逾8%，東亞（023）跌13%；四大內銀都跌約半成。周一，中港銀行股先行反彈。滙控受平保（2318）喺上周跌穿世紀供股價28元當日撈底增持刺激，反彈9%，收30.8元。

平保持有滙控達8%，成最大股東，究竟增持係為溝淡定為「吞象」呢？溝淡居多！平保2017年12月、2018年2月同11月都曾披露增持滙控，成本價平均達76元，相對今次成本價約28.3元，賬面勁蝕逾六成。至於係咪有內線消息滙控唔會被blacklist，就唔知喇！

科技股、銀行股相繼當黑，原因之一係中美冷戰下成磨心。滙控被視為香港人嘅銀行，由左右逢源變左右為難，亦係香港人寫照。1960年代起，該行英文簡稱為HongkongBank，1990年12月宣佈成立控股公司後，呢個簡稱仍沿用，到回歸後，1998年11月先由HSBC取代。

滙控重提HongkongBank，係2009年3月宣布供股𠱁香港股東時，再提仲有冇人落疊呢？舊經濟股退，新經濟股上。今年焦點IPO，阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團，周一宣佈螞蟻銀行在港開業，更以高達2.5厘活期息搶客，似為螞蟻上市造勢。市傳螞蟻最快周二通過港交所聆訊，中國國慶假期後招股，10月底A+H同步上市。

螞蟻A股上周二已於上交所科創板提交註冊，5家參與配售嘅基金上周五凌晨開賣，已有逾500萬人認購。據報社保基金同5大主權基金，都會參與螞蟻A股IPO。招股文件披露，螞蟻預計首3季收入按年增長4成。螞蟻上市，阿里最為得益，上市前或率先炒上，不妨留意。

割柑人

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