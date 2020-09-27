【異動空間】準備迎接更深調整 - 魏力

美股上周五大反彈，納指勁升逾2%重上10天線，調整是否已完成？從宏觀因素、債市及VIX指標分析，更深度的回調似乎尚在後頭。

先講宏觀風險，目前主要有三個：一、分析指今次美國大選結果恐現爭議，甚至拖至明年初仍未有最終結果；二、歐美疫情持續反彈；三、地緣政局動盪，如台海、中印紛爭。

疫苗預期仍有數月才面世，打完針效果如何？民眾是否有信心即時「除罩」重過正常生活？只要任何一樣有差池，就會顯著拖慢經濟復蘇。復蘇憧憬一旦幻滅，隨之而來的調整也會非常急勁。

債市方面，資金近日大規模撤出高收益債券基金（俗稱垃圾債）。EPFR Global資料顯示，截至9月23日一周，投資者合共贖回48.6億美元，創3月中以來新高，當中安碩iBoxx高收益公司債ETF（HYG）兩日走資20億美元。圖表分析，HYG早於8月初已見頂回落，上周三大陰燭失守200天線，為2月底以來首次，之後3月發生甚麼事，相信不用多說。

美國大選在即，反映市場恐慌情緒的標普500 VIX指數，10月及11份的合約的價差亦創2012年以來新高，兩者於9月25日收市價相差1.7，意味市場預期大選前後波幅將會擴大。從以上三方面分析，投資者短期還是輕倉上陣，保守為上。

魏力

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