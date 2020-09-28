債券通｜金管局余偉文：將適時推出南向通

金管局總裁余偉文就債券通回顧及展望撰文，提到內地債市對外開放仍有很大潛力，同時地國際投資者參與內地債市的機制和配套仍有進步空間。該局將與內地當局研究，擴大債券通的產品範圍，並將適時推出南向通。

文中提到，富時羅素宣佈就中國國債納入世界政府債券指數（WGBI），人民幣資產逐步成為國際主要儲備資產之一，向國際化邁進一大步。市場估計，以內地債券佔三大指數5-10%比重計算，約有2千億至3千億美元的資金須投放於內地債券。

自2019年初到今年8月，境外投資者在內地銀行間債券市場的持有量上升了超過一萬億元人民幣，升幅達62%，當中超過三成半是通過港交所（388）的債券通平台買入和持有。中國國債孳息率較歐美的高，及人民幣滙率又基本保持穩定下，內地債市對國際投資者甚具吸引力。

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