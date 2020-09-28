投資者大會｜阿里：淘寶8月交易額創一年最快增速 特價版每月用戶達5500萬

阿里（9988）今年投資者大會改以網上方式舉行，淘寶天貓總裁蔣凡指，過去一年，淘寶天貓的用戶規模繼續快速增長。阿里中國零售市場年度活躍消費者達到7.42億，移動月活躍用戶增長1.19億，其中70%的新增用戶來自下沉市場（三線以下城市及農村地區），料未來2至3年依然還有很大上升空間。

他續指，4月開始天貓的網上實物交易快速反彈，618期間的成交超出預期。4至6月天貓的實物成交按年升27%，服飾、快速消費品、消費電子等核心品類增速大幅度領先於中國零售市場，上月淘寶的月度交易額創下了過去一年最快增速。

蔣凡表示，淘寶直播帶動了電商直播的熱潮，過去12個月，淘寶直播的成交額超過3,000億元（人民幣．下同），並繼續保持高速增長。淘寶直播的用戶按年增長1.6倍，而商家參與直播的按年增速更高達2.2倍。他預計未來5至10年，天貓產生更多的新品牌，成為全世界最大的新品牌孵化地。在淘寶交易規模最大的服飾行業，95後和00後已經成為淘寶最主流的消費群體。

他又指，在疫情下，外貿企業工廠店、產業帶商家在加速入駐淘寶，淘寶已經成為「外貿轉內銷」的主要平台，成為經濟實現內循環的重要陣地。今年以來，在淘寶上開店的外貿企業超過5萬間，入駐工廠數達到20多萬。

阿里亦提到，今年3月正式推出的淘寶特價版，每月用戶達5500萬，應用程式主要目標為高性價比商品，打通了阿里批發平台1688的商家。

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