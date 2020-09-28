是日必炒｜「疫市」下的疾風勁草（魏力）

港股上周重挫近5%，科指更急插逾6%，整體市寬疲弱，本周三日市，周二（29日）為期指結算，同日「北水」開始放假暫停供港，直至10月9日才恢復正常。可以預期，長假期前觀望氣氛濃厚，本周交投將會疏落，但上周五（25日）美股大反彈，期結前有條件超短線挾倉。

話明超短線，要博就要果斷及眼明手快，幅度亦不宜期望過高，大約200至300點已算有交待。從牛熊街貨分佈去睇，最新牛熊比例為65：35；上下1,000點區間的話，牛證街貨佔比更達87%！新增街貨集中於22,400至22,800水平，相反理論去睇，短線挾倉過後再尋底機會頗高。

目前選股宜非常審慎，上周Nike公佈，上季度淨利潤及收入表現均勝預期，股價翌日大漲1成，並帶動同業Puma、Adidas齊齊造好，上游紡織製造商申洲國際（2313）跌市之下表現硬淨，值得留意。除上述三家企業，申洲客戶尚有安踏（2020）、Uniqlo等，疫情後獲得迅銷（6288）給予申洲生產可重用口罩的訂單，市場預期下半年口罩生產收入有16億港元，令收入來源更多元化。

申洲在「疫市」下業績保持平穩增長，上半年銷售額升2.3%，每股盈利升3.7%，毛利率維持於30.9%水平，派息亦保持每股0.9元，反映公司在控制成本、執行及抗逆能力，疾風知勁草，申洲是中長線投資者逢低吸納之選。

魏力

本人為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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