民企統戰｜國企吞併民企？劉鶴：國企民企要互相配合推進重組

中共中央辦公廳早前就《關於加強新時代民營經濟統戰工作的意見》發出通知，要求加強民營經濟統戰工作。國務院副總理劉鶴隨即在昨日召開的國務院國有企業改革領導小組會議上表示，國有企業要對民營企業健康發展發揮帶動作用和重要影響力。

劉鶴表示，要根據不同行業集中度要求，推動形成比較好的市場結構。國企民企要互相配合，推進兼併重組和戰略性組合。中央企業要堅決壓縮管理層級，防控好各類風險。

會議強調，要通過實施國有企業改革3年行動，在形成更加成熟更加定型的中國特色現代企業制度和以管資本為主的國資監管體制、推動國有經濟佈局提升和結構調整、提高國有企業活力和效率等方面取得明顯成效。

會議要求，國有企業要成為有核心競爭力的市場主體。國有企業首先必須發揮經濟功能，創造市場價值。要加強黨的領導，落實董事會職權，健全市場化經營機制，積極穩妥深化混合所有制改革。

會議還稱，國有企業要在維護國家經濟安全方面發揮基礎性作用。要堅持有進有退、有所為有所不為，推動國有資本向關係國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域集中，讓國有企業真正起到抵御宏觀風險的托底作用。

此外，國有企業還要在保障社會民生和應對重大挑戰等方面發揮特殊保障作用。要推動國有資本在提供公共服務、應急能力建設和公益性等關係國計民生的關鍵領域發揮更大作用，作好制度安排。對國有企業承擔公益類業務，要進行分類核算和分類考核。並建立健全符合國際慣例的補貼體系。

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！