大棋局｜高加索戰爭先開波（Mr. Tregunter）

今年美國總統大選，可能係二戰以來最重要的一次選舉。大選前國際上有兩個跡象頗有意思。上星期五普京發表聲明，主動表示希望俄美之間簽訂協議，不干預對方選舉，並呼籲恢復兩國之間的溝通渠道。聲明等於事先撇除關係，如果有人搞美國大選，唔關我俄羅斯事。

另一事件則是金正恩公開道歉。南韓公務員被北韓軍方開槍射殺，當以為北韓一如既往會喊打喊殺吸引國際關注時，金正恩竟然寫信畀文在寅公開道歉。北韓地理位置決定了其不能不親中國，但曾接受西方文明教育見過世界的這個年輕人，如果有志帶領北韓進步而非安於做山寨王的話，最終將不得不向西方文明世界靠攏。金正恩看到，特朗普看到金正恩看到的，所以先有兩年前特金會。最快見到的效果係，輿論會話連北韓都識道歉，全世界重有邊個政權不會道歉？在美國大選前放下身段，係示意有得傾的姿態。

上述兩個事件，為國際關係微妙轉變的一點跡象，有待觀察。但在高加索地區，有兩個國家已經打起嚟，亞美尼亞及阿塞拜疆已進入初步戰爭狀態。先講一個重點，兩國邊境都同伊朗接壤。

兩個國家分別跟唔同大佬，亞美尼亞親俄羅斯，係基督教國家，曾被鄂圖曼帝國種族屠殺，所以同土耳其為世仇，又被土耳其及阿塞拜疆左右夾住；阿塞拜疆係穆斯林國家，親土耳其，而國境同俄羅斯及伊朗接壤。

今年7月兩國已有衝突，然而現下情況特殊，因土耳其擺出要插手的姿態。土耳其總統埃爾多安星期日演講呼籲亞美尼亞人起來造反，國防部長胡盧西亦表示土耳其將竭盡全力支持阿塞拜疆。外媒報道大批土耳其雇傭軍正趕赴衝擊地區協助阿塞拜疆作戰。

高加索能源走廊向來由兩個睇場維持秩序，北俄羅斯南伊朗。亞美尼亞同阿塞拜疆正正位處兩大睇場之間，係當地天然氣及油管的重要樞紐，如南高加索天然氣管線（SCP）。國際能源價格大跌，土耳其一度暫停俄羅斯天然氣入口，因俄羅斯唔減價；土耳其經濟問題嚴峻，亦想同俄羅斯傾黑海能源問題。如果是只因財貨而引發的代理人戰爭，講掂數就會完。最怕係唔止財貨問題，尤其亞阿兩國位置太貼近伊朗，戰爭一旦擴散，恐防情勢異常複雜。

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