新股│港瀝青供應商申上市 大股東父子曾被廉署控串謀詐騙

本港瀝青供應商路路通（環保）集團申請於主板上市，保薦人為方正證券融資。翻查資料，路路通高級管理層卓友平於2012年曾被廉署控串謀詐騙，涉向路政署提供偷工減料的不合規格瀝青物料，雖然最終「甩罪」，但卓友平今次未有加入董事會，反而「讓位」絡其兄卓燕謀擔任行政總裁兼執行董事，而上市文件亦未有提到卓友平當年於涉事公司的資歷。

值得注意的是，路路通對於大股東及卓友平資料寫得非常隱晦。上市申請文件披露，路路通大股東為卓氏家族信託，持有公司69%股權，K. Cheuk為信託創辦人。這位K. Cheuk並沒有中文名稱，但與卓友平父親，同樣為當年串謀詐騙被告之一的卓敬的英文縮寫一致，而卓敬同樣未有加入路路通董事會。

卓氏父子捲入的刑事案，事緣路政署2008年招標重鋪快速公路，但卓敬和卓友平分別擔任顧問和董事的正毅保源中標後，疑提供不合格瀝青物料，涉嫌偷工減料最多達八成半，詐騙路政署及工程承辦商合約費2,000多萬元，卓友平、卓敬及另一被告被控串謀詐騙，但最終因控方未能於毫無合理疑點下，證實三人必然知道有關瀝青物料屬不合規格，三名被告無罪獲釋。

根據公司註冊處資料，正毅保源事後已易名為「香港瀝青(環保)有限公司」，而該公司目前是路路通持股100%全資附屬公司。上述資料均未有在上市文件披露。事實上，該刑事案完全沒有影響卓氏父子管理的公司前景，反而更10年內做到上市。路路通仍然參與路政署多份有關提供瀝青鋪路物料的定期合約，及瀝青攤鋪服務，包括中環及灣仔繞道隧道和啟德項目。

根據報告，路路通以2019年收益計算， 在香港攤鋪方案業內排名第一，市佔率約15.5%，是發展局所存置「瀝青鋪路物料的 供應及特別瀝青路面的建造類別」6家公司其中之一，亦是路政署《道路維修保養所用瀝青物料臨時認可混合設計名冊》中登記的5家公司之 一。

路路通2020財年收入為1.67億元，按年跌9.3%；賺2751.4萬元，跌28.6%。

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