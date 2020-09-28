高銀救亡｜高銀放售九龍灣總部 料值逾120億元

萊坊表示，成為獨家代理，放售位於九龍灣啟祥道17號的高銀金融國際中心，現邀請遞交意向書，截止日期為2020年11月11日正午12時正 (星期三)。萊坊預計該物業的售價逾120億元，即每平方呎價約1.4萬元。

高銀金融國際中心於2016年竣工，樓高28層，佔地面積約7.1萬平方呎，總樓面面積約85.24萬平方呎。標準樓層面積約35,000平方呎，為九龍灣其中一座樓面最寬敞實用的甲級寫字樓之一。該物業現時出租率約為76%，租客覆蓋多個領域，包括地產、珠寶、零售服務、金融服務及屋宇裝備相關行業等國際和本地租户。

該物業由啓祥道，宏光道及啟順道三段臨街環繞，鄰近啟德港鐵站及九龍灣港鐵站。九龍灣是香港CBD2區內的一個發展中的商業區，也是許多跨國公司，全球銀行，保險公司，金融機構和本地企業的所在地。

萊坊執行董事和投資部主管林偉漢表示，是次出售之物業質素甚高而且位置一流，實屬九龍半島千載難逢之投資機會。

高銀金融 早年34.32億元，奪得啟祥道商業用地，每呎樓面呎價4,026元，建成高銀金融國際中心。

高銀金融國際中心是高銀金融（530）於2011年合組財團以約34.32億元爆冷擊敗多家藍籌發展商奪得，每方呎樓面地價超過4,026元，及後發展成為其總部物業。

高銀金融股價最新跌2.9%，報1元。這家由潘蘇通持有70.86%的公司，早前因財困而接連出售資產，並獲長實（1113）籌87億貸款打救，同時以20.5億元出售高銀保理（中國）發展，當時股價曾單日爆升接近1倍，升至2元水平，惟大約一個月已打回原形。

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