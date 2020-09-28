大展拳腳｜增持滙豐後 平保擬將管理資產規模增至千億美元

平保（2318）計劃擴大海外資產管理規模，平保資產管理資本市場及首席投資總監柴志杰接受《彭博》訪問時表示，旗下海外資產管理旗艦計劃於未來3至5年，增加客戶資產流入及流出投資規模至1,000億美元，但未有透露目前有闗資產管理的規模。

他指出， 全球零息環境下中國脫穎而出，公司長遠將集中協助平保離岸客戶於全球投資，未來將進一步將國際客戶帶進中國市場。資產管理經理在中國市場進一步開放下尋求增長機會，在中國在疫情中相對較快速復甦下，更高的收益率亦可吸引投資者。柴志杰指出，平保業務由銀行到保險，再到科技，屬少數競爭對手可以做到。

對於這1,000億美元的目標，柴志杰指出，將會分別來自離岸客戶向中國投資，以及中國客戶增加海外資產配置，當中大部份來自平保集團以外的客戶資產，少部份來自平保自身的保險部門。平保是中國第二大人壽及財產保險公司，其業務尚包括金融服務到技術平台，目前擁有客戶超過兩億，資產管理於上半年對營業利潤約有8%貢獻。

平保於滙豐（005）上周三跌穿28元供股價時，在場內斥資3.05億元，以平均每股28.2859元買入1,080萬股滙豐，持股量由7.95%升至8%，成為滙豐大股東。

滙控股價今早一度急彈6%重返30元，現升5%，報29.6元，成交8.3億元。平保則微跌0.2%，報80.15元。

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！