摸魚手札｜應否把制裁11人直接祭旗？（渾水）

邪惡軸心美帝在上星期五補充了制裁11人的最新資料，大致內容是：今次美國只是制裁那11個人，並不限制美國和特區政府本身之間合作，只是那11個人不能再參與敏感交易。

現在大家慣了用棋局觀念去看世情，很喜歡從中美大棋局、大戰局的角度去睇，彷如每一步都是一著棋，有進有退，有攻有守，然後揣摩下子背後的理念和想法。

這樣的思考很符合我們日常經驗，先從對方的行動，猜測對方的心思，但是複雜的心思不是單一，一個決定可以有10萬個理由，10萬個可能性，然後有幾十個後著。

就咁直觀解讀，美國這份文件隱含着一個資訊，只要中方犧牲這11個人，至少在香港這個戰場，雙方是有空間後退一步。他沒有針對香港，只是針對那11個人，大家找到協商空間的前提，就是要先送他們祭旗。

我不敢說美國已經放軟手腳，正如我所講，複雜嘅心事背後不是有單一個原因推動，更何況大國博弈下更加多古靈精怪的複雜因素交織纏繞著。以Bayesian角度來看，每一個對方的決定，都是下一個決定的重要參考，現在主動權在中國手上，不過何君堯透露了口風，看似中方會繼續戰狼到底。

至少，美國這一刻沒有制裁陳茂波，就意味着它未算趕盡殺絕。管錢的人在國際金融中心有特殊地位。比方說，國泰的重組也是以財政司旗下的一個特殊實體去完成。如果陳茂波被制裁，那個特殊實體就沒有辦法成立，國泰的重組方案就執行不了。

放棄11人，換來的益處很多，至少香港在民間可以重建部份信任，這也是轉型正義的起點，讓政府重建德性。換位思考一下，犧牲11個人也是為了保存更多數平庸之惡的人…雖然這點唔關我事，但冇人唔想壞人遭受天譴，自食惡果。

渾水

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