新股｜再鼎首掛半日升8% 首席財務官：中美關係未對公司構成影響

首隻在港二次上市、未有盈利的生物科技股再鼎醫藥（9688）首日掛牌，開市報613.5元，較招股價562元高9.2%，不計手續費每手（50股）賬賺2,575元。半日收報607.5元，較招股價高出8%。

再鼎首席財務官曹基哲表示，公司正進入下一階段的增長，此時為二次上市合適時機。對於再鼎會否計劃從納斯達克交易所除牌，曹未有正面回應，但他認為中美關係未有對公司業務有重大影響。

再鼎今年上半年收入1,921.3萬美元，按年增4.6倍，但仍錄得虧損淨額1.29億美元。被問到何時扭虧為盈，曹稱不作數字上的預測，但公司目前擁有強大及先進的藥物研發管道，未商業化的產品在市場上有可見性的需求。另外，他表示會持續擴展藥品管道，或透過更多的合作夥伴關係引入。

再鼎產品組合包括16種產品及候選藥物，範圍涵蓋卵巢癌、胃癌、腫瘤等。其中9種處於臨床後期開發階段，目前有2項藥物已商業化。

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