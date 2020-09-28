英倫負利率｜銀行業適應好 央行委員：負利率研究令人鼓舞

部份國家已率先進入負利率時代，英國英倫銀行貨幣政策委員會委員滕雷羅（Silvana Tenreyro）表示，研究其他負利率國家情況，英國央行對負利率的討論結果「令人鼓舞」。

英國央行行長貝利（Andrew Bailey）日前談話中淡化負利率政策，指負利率只是在「工具箱」中，不代表一定要實行。然而，滕雷羅最新在《電訊報》訪問中表示，在大多數國家，負利率幾乎完全傳遞到貸款利率中，她形容銀行適應得很好。

受疫情影響，英國經濟正面臨巨大壓力，確診數字不斷上升，政府實施新的社交限制，而工資支持計劃的改變，也釋除失業率激增的擔憂，可能逼使英國央行出手，同時12月31日脫歐的最後期限前也陷入困境。

大多數經濟學家預計英央行將加大買債，投資者仍認為明年會減息。

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