滙豐危機｜近代史《The Lion Wakes》已點出玄機：銀行想成功需要三樣東西

受中美制裁夾擊的滙控(005),由以往左右逢源賺盡國際優勢,到今日兩面不是人,前景黯晦股價跌至25年低位,外界都想知道滙控問題徵結及能否破局。鑑古或可知今,回顧集團慶祝成立150周年(2015年)出版的滙豐近代史—《The Lion Wakes—A Modern History of HSBC》,總結提及「銀行需要渴求的三樣東西」,也許可帶來一些啟示。

滙控盛轉衰,始於前大班龐約翰時代過度併購,千禧年前後三宗交易種下禍根,分別買入美國私銀利寶銀行、墨西哥銀行及高風險業務滙融,令集團由此陷入美國次按兼雷曼風暴、洗黑及助私銀客逃稅等違規醜聞。

作者在《The Lion》末章這樣寫,「集團最終雖犯了嚴重錯誤,令滙豐背叛了成為最捧的自己(best self),但這漫長過程似乎更引證了已離開多年的前大班R.M Gray,於1899年在香港舉行股東大會上所講的原則,歷久常新。」文獻所載Gray當時說,「一間銀行需要渴求三樣東西:良好個性,優秀管理及自身堅實資源。如果欠缺這些,是無可能取得顯著成功。」(good character, good management and solid resources of its own)(參The Lion第646頁)。

這本長逾700頁的滙豐近代史,由兩位歷史學教授兼當代史學家Richard Roberts及David Kynaston合著。有趣的是,他們是2006年應行將卸任的集團主席龐約翰委託,於2015年前完成作品,當時獅子行還是如日中天。此書參照滙豐歷史檔案及援引其他文獻支持,包括已故港大歷史系榮譽教授Frank H H King所寫,最出名的滙豐歷史作品《The History of the Hongkong & Shanghai Banking Corporation》。

回看歷史,滙豐從來都在東西文化衝突及變動中,靠國際貿易及外滙商務起家獲利,亦註定與中國及中共交手。

滙豐1865年3月在香港成立,《The Lion》序言巧妙描述,「當時剛好是林肯總統簽署解放黑奴法案;英國首相Lord Palmerston在國會解答重建蘇彝士運河(打通歐亞運輸)問題;富裕的恩格斯在曼徹斯特,告訴身在倫敦的馬克思,他已寄了紅葡萄酒給他,同時在香港有間銀行開業。」

如R.M Gray所言,銀行要成功必須有良好管理,亦即人才不可缺。《The Lion》引述Frank King在《History》資料指,一次大戰後至蔣介石北伐統一,上海冒起成為東方華爾街,雖然全球陷入大蕭條,但滙豐卻不斷擴張,「不惜工本佔據外灘」,國際行政人員(IO)進駐上海數目,由1918年的183人增至1930年的275人。

中國政權易主,「毛澤東1949年掌權後接着數十年,滙豐不再成為重要的中國銀行(first and foremost a China Bank)。」惟獅子行再次成功變陣,穩守香港承接大批湧向南方的上海資本家及資金,《The Lion》引述前大班沙雅(Guy Sayer)豪言,滙豐所做的是紐約銀行無法辦到,「因為我哋熟悉中國客戶」。

不過,一個銀幣有兩面。正如龐約翰積極拓展滙控入股內銀內險及尋求上海上市,曾留宿北京平民四合院,吃小米粥葱油餅顯示入鄉隨俗,但書中亦引述龐氏最愛中國典故:「凡事有利必有弊(Today a rooster, tomorrow a feather duster原為俄國諺語),唯有具備競爭意識才確保生存。」(The Lion第208頁)

有分析師及基金界批評,滙控現時人才不足,盈利佔比又一面倒靠香港,深陷中美矛盾卻無重量級人物可幕後挖旋,即使滙豐亞太舵手王冬勝簽署支持國安法,甚或集團考慮遷冊回港,在中國眼中可能都做得不夠好。

長情小股東心淡 一沽一續揸

過去一周滙控(005)跌至險守28元供股價水位,長情小股東雖歷盡集團多年折騰兼「失息」,仍未離棄,但今番終頂唔順宣佈絕望,「估佢唔到跌到咁殘」。一位是股壇元老,自4月停派股息後已清倉一半存貨,寧願多少都套現直接留錢畀兒子;另一位資深傳媒人則堅決「殘價唔放」,笑言要與獅子共存亡,又或者將來留股票畀後生等重光。

年逾八旬的中潤證券主席蔡陳葆心,曾任聯交所副主席兼理事會成員,六十代起參與股票市場,一直是滙控「鐵粉」,4月初集團停派股息時,已表示對滙控「認輸算數」等機會清理,當時蔡太仍持有數萬股。她近日接受訪問透露,原來隨後已在30多元價位,將一半股份「賣鬼咗」,目前仍保留萬多股以自己名義持有的滙控,平均成本價60多元。

對於餘下股份會否留畀家人?她說自己年事已高,兒子都在外國生活亦不諳股票,為免留底殘股麻煩後人處理,可能蝕讓都會「清埋手尾」,索性留現金比下一代調撥好過留股票。蔡太指,現在滙控管理層新人更替唔同以往,舊人會有感情打理好間銀行,「早排諗住佢30幾40蚊都算,點知佢又跌(到廿幾蚊)比你睇」。

她估計集團仲未有翻身機會,如果有家庭幾代人揸滙控「就認真慘」,當下時移勢異,「舊經濟係無得玩,新經濟先有興趣會繼續前進,好似阿里爸爸(9988)呢啲。」不過自己年事高唔會再沾手。

資深傳媒人鄭明仁投資滙控亦超過30年,數月前集團停派股息,他仍繼續持有2萬股(50手)至今。他指多年來無放售過,目前價位咁殘更加「堅決唔會放」,當然亦不會撈底溝貨,笑說要與獅子行共存亡,但心態已非09年供股時的血肉長城堅撐,而係「無眼睇唔理,心如止水…上次(停派息)時40幾蚊淡然,現在廿幾蚊淡然,下次十幾蚊你問我都係淡然。」

由以前收股息當飲茶食飯,現在一股股票吃碗雲吞面都不夠,「仁哥」慨嘆「真係無人估到佢會去到呢個供股價」,唯有寄望大選之後中美雙邊制裁無咁激烈鬆返手,或將來重光派息。現有滙控股票會繼續持有以後再打算,又或者留給後生,他亦慶幸太座及兒子都無投資滙控,避免遭殃。

