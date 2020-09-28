中環迷你裙｜家居健身變新常態？（Samantha）

秋天歐洲疫情率先反彈，為美股加上重重的阻力，但對於一些抗疫板塊來說，又是開車的機會。Samantha經歷大半年的留港和社交距離，抗疫疲勞少不免，運動也明顯減少。今次疫情反彈，家居健身是未來的新常態，在美股健身相關的股票則有不少，如Fitbit（FIT）、Nautilus（NLS）和 Planet Fitness（PLNT）等，但能夠接近破頂暫時只有一隻，叫Peleton Interactive（PTON）。

Peleton Interactive成立僅8年，2019年10月才上市，市值為258億美元，為眾多健身相關股份中市值最高的一隻，被喻為「健身界的蘋果」。成立於矽谷的PTON主力拓健身單車和跑步機，上周市傳亞馬遜推出與Echelon Fitness合作開發家用健身自行車，售價僅為500美元，便宜過PTON一半以上，令其股價一度急挫。惟亞馬遜及後否認其合作的關係，亦停止在該平台出售該單車，PTON股價隨即企穩攀升。Samantha認為PTON第四季的股價表現仍有相當具抗跌力，受惠其競爭力和來季盈利前景。

競爭力方面， PTON不單純是一個健身單車和跑步機的供應商，是包含硬件和軟件全方位服務。硬件方面，設計上要美感，跑步機踏板的尺寸小於大多數歐美梳化，配備23.8吋、可360度可自轉的輕觸式屏幕，內置多揚聲器的音響系統，也能連結Apple Watch和fibit等設備，按用戶進度提供合適的建議和課程 。

軟件方面，它們號稱打造世界上最大的互動健身平台，擁有260萬個會員，他們推出39美元的訂閱計劃，跟講師學習，課程已延伸至不用儀器的伸展、瑜伽、冥想和帶氧跳舞課程。客戶除可看直播，亦可按個人進度透過數據提供合適的點播課程，同時兼具社交功能，連接Facebook和Instagram。課程亦可從iOS或Android設備中可使用到，Apple TV、Roku TVs和 Android TV等。活動全方位，故過去3年健身訂閱量的CAGR是107%。

盈利前景方面，乘著疫情衍生龐大的家居健身的需求，本月公佈的第四季業績，成功扭虧為盈，該季盈利為8.91億美元，去年同期是虧損4.74億美元，收入增加172%至6.07億美元，毛利率為47.6%，經調整後的EBITDA為1.44億美元。計及全年，收入增加100%至18億美元，全年虧損收窄至7,160萬美元。公司現金為18億美元，循環貸款為2.5億美元，有充裕現金去應付未來的發展。

基於客戶買入設備和確認入賬時間上出現差異，有條件相信來季該股業績仍然是理想，公司來季的收入預期介乎7.2億美元和7.3億美元，增幅中位數為218%。至於未來1年收入將會介乎35億美元和36.5億美元，料按年增長仍有96%。該股本年至今的股價升了244%，雖然眼下有不少科技巨擎也增加對家居健身的投入，但短期內難以超越PTON的網上學習課程所累積到的內容，和數據上的優勢，故第四季此股仍是焦點所在。

Samantha

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