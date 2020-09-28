滙控爭奪戰｜滙控獲平保增持彈8% 收復30元關 郭思治：可小注長揸

【新增專家意見】滙控早前因被指將納入中共不可靠清單（5）股價大挫，上周平保（2013）披露，以均價約28.28元增持約1,000萬股，成單一最大股東。受消息帶動，滙控股價今日大幅反彈，曾升8.5%，高見30.6元；最新報30.45元，升8%，成交17.2億元。

據聯交所權益披露顯示，平保本月23日以平均價每股28.2859元增持1,080萬股滙控，斥資逾3.05億元，超越美國基金貝萊德（BlackRock）成為單一最大股東，後者最新持綠紀錄為7.14%。因於平保持股比例由原先的7.95%，躍升至8%，觸發上市規則披露要求。

平保對上一次公開增持股權披露，為2018年11月1日時以每股65.11元掃入537.56萬股，持股因超過1個百分點整數而觸發披露要求，當時披露持股為7.01%。

郭思治：派息減半都5、6厘

香港股票分析師協會副主席郭思治稱，早前滙控在中美夾擊下，股價跌至逾20年低位，但上周平保在場內斥資3.05億元增持至8%，不多不少反映中國方面「唔會有太大事發生」，加上股份早前跌得太深，市場信心回復下令股價抽升。

郭思治續指，早前歐央行傳允銀行明年初復派息，市場憧憬滙控可恢復，「但唔好諗住好似之前咁一年派4蚊，但就算減半派2蚊，以30蚊股價計，都有5、6厘息。」

他指市況不穩，即使現價買入都要作中長線部署，沒有資金壓力下可一、兩手小注購入；而在年初50元左右的附近購入的話，如本身有部份其他股份蟹貨，可考慮換馬至滙控降低均價，但不要增加持倉成本，亦不建議短線投機炒作。

中國商務部本月中旬公佈《不可靠實體清單規定》，中國官媒《環球時報》首席記者Qingqing Chen稱，滙控（5）將被中共列入不可靠實體清單。商務部指實體清單非針對美國，規定亦無預設時間表，加上同又爆出滙豐於美國在明知下仍容許龐氏騙局騙徒，將8,000萬美元（6.24億港元）轉到香港戶口。兩個消息仿如震撼彈，兩邊夾擊下滙控股價連日大挫，接連跌穿28元「世紀供股價」，一度低見27.5元。

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