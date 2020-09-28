新盤動向｜油塘蔚藍東岸最快下月獲批預售 商舖部分涉逾萬方呎

本港疫情回穩，樓市氣氛升溫，多個新盤蓄勢待發。其中內房五礦地產（230）本港首個新盤油塘崇信街蔚藍東岸，屬九龍區第四季最重貨量新盤。發展商指，料最快下個月獲批預售樓花同意書，隨即展開銷售部署。

蔚藍東岸位於油塘開發區最前端，三面環海，包括鯉魚門海峽、避風塘，以及維港等海景。五礦地產營銷及市務總監方俊表示，項目獲批預售樓花同意書後，將隨即推售項目，定價則參考同區，以至整個東九龍新盤價位。方續指，項目另設逾萬方呎商舖位置，目標引入特色商戶和食肆，而該樓面則暫以出租為主，未有計劃出售。

對於未來市場走勢，五礦地產香港總部營運總監羅耀榮表示，本港土地供應屬長遠需求，相信樓價及地價將持續平穩發展，未見大跌趨勢，而集團亦積極物色面積約50萬方呎地皮發展。

蔚藍東岸由4座住宅大廈組成，其中第1、2座位處前排，料可享無遮擋海景。項目全期提供688伙單位，實用介乎230至2,000方呎，戶型則涵蓋開放式至四房戶預計關鍵日期為2023年3月，即樓花期長約兩年半。

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