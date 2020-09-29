業績｜新百貨全年虧損擴大 同店銷售跌兩成六

新百貨（825）公佈截至6月底年度業績，期內錄得收益36%至2.32億元；並由盈轉虧，蝕4.83億元，去年同期錄得盈利3270萬元，每股虧損0.29元，不派息。期內同店銷售下跌26.6%，去年同期下趺9.5%。

公司表示，旗下核心業務為百貨零售而所有百貨店均位於中國，因此全國性的封鎖及出行限制所導致的營業場所暫時關閉、物流 運輸受到阻礙、前線人員無法到崗，以及顧客需求和到店人流下跌等情況，均嚴 重影響了公司自今年初的業務表現。

疫情的不確定性掣肘著各國重啟經濟的步伐，加上中美摩擦持續升溫、地緣政治風險加劇，全球經濟疲軟態勢料將延續至下半年。未來將完善其多平台線上佈局，借力小程序、社群營銷、直播帶貨等新型線上營銷方式， 加快線上線下融合、推動全渠道戰略落地。

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