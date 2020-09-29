美股三件事｜三大指數低開靜候首場總統辯論 畢菲特新股單月賺7.5億美元

截至21:50

美股三大指數輕微低開，道指最新跌66點或0.2%，報27,517點。標指及納指皆跌大約0.1%。

截至20:30

1.政治市

隔晚美股急升，科技股指標納指收穩50天線樓上，而標普500指數成份股逾九成向上，嘗試收窄9月份跌市幅度。惟今日盤前三大指數反映市場觀望氣氛濃厚，標指期貨輕微跌0.1%或3點，靜候美國總統首場辯論，時間為香港明早9點進行，為時90分鐘。

同時市場觀望兩黨就救激方案達成共識，眾議院議長佩洛西話民主黨新的2.2萬億美元方案已經是讓步，而據報總統特朗普最盡是同意1.5萬億方案。

2.畢菲特1個月賺7.5億美元

早前獲股神加持的熱爆新股Snowflake（SNOW），日前正式公佈畢菲特的持股量，手上透過其投資旗艦巴郡持有約612萬股SNOW，按隔晚收市價計，總值15億美元。

翻查資料，畢菲特先於IPO時段買入2.5億美元價值SNOW，再以上市定價120美元向其他投資者買入404萬股SNOW，成本約為7.35億。換句說話，股神不足1個月時間就賺到7.5億美元。

SNOW股價隔晚升9%，盤前再升1%，最新報253美元。

3.華為禁令受害者—美光科技出業績

美國記憶體晶片公司美光科技（MU）收市後公佈第四季業績，分析估計美光近期可能受惠到華為禁令鬆綁，而錄得訂單上升，不過管理層怎樣預期來季業績仍然不確定。

彭博綜合分析師預期美光科技第4季業績︰經調整每股盈利︰99美仙﹔經調整毛利率︰35.2%﹔經調整收入59億美元。

至於再下一季收入預測為53.3億美元。

個股消息︰

Nikola（NKLA）︰電動貨車Nikola創辦人Trevor Milton再有負面新聞，包括原型圖被指為向第三者買而非自行研究，再被兩名女子指控性侵，NKLA盤前再跌5%至18.3美元

Uber︰據報考慮收購寶馬戴姆勒的網約車合資企業，股價盤前微跌0.3%

Microsoft（MSFT）︰微軟旗下Office 365、Teams等一度服務中斷數小時

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