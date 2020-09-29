恒大疑爆煲｜內地限房地產新增貸款比例 恐阻恒大七折賣樓套現

【新增內容】《21世紀經濟報道》引述3位銀行業人士表示，有大行收到通知，監管機構近期要求大型商業銀行壓低新增房地產貸款規模佔新增貸款的比例至三成。此外，部份銀行反饋個人按揭貸款額度緊張，已有銀行呼籲客戶辦理房貸提早還款業務，以騰出房貸額度。

房地產新增貸款比例被壓低，對於急於出售新盤的內房企業影響更大。近期陷債務危機的恒大（3333），於月初宣佈「金九銀十」樓盤全線七折求售，目標單月銷售額達千億人民幣。

報道引述一位大行人士表示，監管年初就有要求，本年度新增涉房貸款不能超過全部新增貸款的一定比例，這一比例或為30%左右，但未見到發文。報道指，30%比例相當於2015年房地產去庫存政策前的水平，該比例於2016年增至44.8%，到2019年底降至34%。

9月27日，有在深圳持有按揭貸款的人士表示，近期收到按揭貸款銀行短訊通知，呼籲客戶提前還款，銀行為個人貸款提前還款有了綠色通道，辦理房貸提前還款業務可享受免等待一個月、即時辦理服務。業界人士指，這是銀行為了壓低房貸比例的舉動。

傳「三條紅線」2023年中要達標

另外，早前《財聯社》引述消息指，「三條紅線」早於上月底在12家房企試點實施，近期傳出煲爆疑雲的中國恒大亦包括在內，最新消息指監管部門要求試點房企於2023年6月30日前完成降債目標。

早前市場消息指，12家房企進行試點實施，監管部門下發《試點房地產企業主要經營，財務指標統計監測表》顯示，當局要求房企每月15日前提交監測表，當中涉及8項財務指標，分別為剔除預收後的資產負債率、未剔除預收款的資產負債率、淨負債率、現金短債比、權益口徑購地金額、權益口徑銷售金額，近三年經營活動產生的現金流量淨額是否連續為負，有息負債，其中涵蓋了調控房企融資的「三道紅線」指標。

參與試點的房企包括碧桂園（2007）、恒大、萬科（2202）、融創（1918）、中梁（2772）、保利（119）、新城（1030）、中海外（688）、潤地（1109）、華僑城、陽光城及綠地。

恒大境內債連彈兩日

恒大（3333）正面對市場對其財政產生的信心危機，今日遇上房地產新增貸款比例限制的消息，股價今日最多曾跌7.5%，半日跌4.1%，報15.94元，成交5.16億元。

恒大多隻境內債上周五急跌兩至三成，踏入本周一連兩日反彈，發行規模50億元人幣的「19恒大02」今反彈7.5%，報80.97人民幣；規模150億元人幣的「19恒大01」反彈半成，報84.92人幣；規模82億元人幣的「15恒大03」則升5.8%，報84.6人幣。至於恒大多隻美元債今日續靠穩。

研究機構Lucror Analytics將中國恒大2021年到期美元債的投資建議由「沽售」調整為「投機性買入」，稱這家陷入困境的開發商有一些積極發展，包括分拆物管業務上市獲批。其他利好因素包括強勁的合約銷售、一些買家對恒大債券的支持。

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