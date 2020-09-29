投資一周｜滙控是否犯了國安法？（周顯）

上周六，同一班政經權貴在上海總會食晚飯，講到了滙豐控股。

紅色大狀胡漢清提出了一個法律意見﹕「如果滙豐執行美國對香港高官的制裁，就犯上了《國安法》！」

我嚇了一跳﹕但如果它不執行，就會反被美國制裁，隨時連美元結算都被禁止喎。這豈非順得美情失中意，點做都死？

胡對我說﹕「你可以公開quote我，說是我講的！」

我說﹕「但係我寫《蘋果日報》喎。」

他說﹕「都得！」

我心裏嘀咕﹕這條友重倉揸了滙豐好多年，而且他有很多富豪朋友，都有很多很多滙豐，數目以十億元計，現在還準備用維權。我甚至介紹了中小型業主會給他們認識，大家合力，希望討回公道。現在你唱公開唱衰滙豐，不怕影響到自己的利益嗎？

不過可能輸到這個地步，已經準備write off了，所以也不怕插多兩刀，以作洩。而我，作為唯恐天下不亂的人，有這些炒作的juicy題材，當然要放在《蘋果日報》刊登，咁先至夠爆嘛。順帶一提：如果真用《國安法》，拉的應該是滙豐控股的董事吧？

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！