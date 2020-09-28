懶人投資｜月供高息股慘案頻生 新手老手齊中伏 專家教搣甩4大失誤

「領展（823）我計落輸咗28%呀！乜月供股票唔係賺錢嘅咩？點解我會蝕？」近年月供股票這種投資方式大行其道，吸引不少不諳投資的打工仔參與，務求透過平均成本法低位加注、高位減注拉低成本，買入收息型的藍籌股，希望「躺着也賺錢」。殊不知不少人月供滙控（005）、港鐵（066）、領展（823）等熱門高息股，卻越供越縮水，距離財務自由夢想越來越遠。有見及此，《蘋果》找來專家一同剖析散戶月供股票個案，得出所犯的四大失誤，逐點擊破，務求令懶人投資法「懶得有道理」。

除了一般證券行之外，不少銀行亦有提供月供股票計劃，更以信用卡儲積分等優惠搶客，這種投資方式，近年深受想儲蓄兼賺取穩定回報的打工仔歡迎。

信奉懶人投資法的財經記者Koey，由去年4月起開始月供股票，更選供當時如日中天的領展，可惜全球遇上武漢肺炎疫情，過去一年不少藍籌大跌，領展更在一年內跌近30%，令她又儲錢變蝕錢；另一位逾年炒股經驗的Jason更因為將月供股票倉變成短炒倉去操作，令到原本大賺的股票變成小賺甚至蝕錢。新手、老手都輸錢，究竟月供股票有甚麼選股及操作準則？

一、「汰強留弱」新手惡習

月供股票的最大優勢是平均成本法，以定額方式持續買入股票，在股價高企時買入數量較少，價格低迷時買入量相應增加，同時要遵守長期儲錢習慣。

投資股票一年多的新手Koey，自行操盤的股票倉少嚐勝仗，「炒咗半年股都成日輸錢，又成日忍唔住想賣走佢。」於是便投入月供股票行列，去年4月起開始月供港鐵（066）以及領展（823），5個月後再加入港交所（388）。領展股價由去年7月起升至高位99.8元後開始回落，其平均買入價為87.25元，以前收市價63.55元計，蝕約27%，未計使費，連同股息也要蝕近25%。港鐵亦在同月升至55.7元高位後回落，她的買入均價為46.65元，以現價39.45元計蝕約13%，連股息亦蝕逾一成。

至於去年10月起開始供的港交所，起始供股價為235.2元，連續供了10個月，股價亦不斷上升，買入均價為252.43元，但她卻在360元左右停供，並在今年7月份時以377.2元賣出大部份月供的港交所，她當時認為應該止賺，「我見到賺咗大約30%，所以想賣咗佢轉供其他股票。」結果港交所最高曾升至397.8元，即使目前股價回落，仍處於360元左右的水平。

《蘋果》專欄作家唐牛認為，很多人忘記了選擇月供股票的初心及守則，「月供就係幫你避免咗估上落嘅風險，等你唔使自己操盤炒波幅，讓你keep住一個金額去買股票；同埋月供股票係睇長時間，5年甚至10年，你咁快沽走股票就係違背咗月供股票呢樣嘢。」因應Koey的個案，唐牛認為大可重新月供港交所。

唐牛認為，月供股票亦要嚴守紀律，月供固定金額，「如果市旺時買少啲，跌嘅時間買多啲，咁即係你估緊個市，咁就唔係月供儲錢喎，係炒股喎！」

二、老手忌多手以月供倉操盤

本身是證券行經紀的Jason，有逾10年炒股經驗，近年月供股票的原因是戒掉壞習慣，「我信一條方程式，就係只要每年有7%回報，10年就可以將個投資翻倍，咁我月供咗一年多啲，平日對住報價錢，手痕不停買賣，又會有恐懼同貪心，所以想克服呢啲壞習慣。」他月供的股票有港鐵、盈富基金（2800）以及比亞迪電子（285），當中港鐵及盈富蝕錢，盈富過去一年累跌近16%，比亞迪電子則累升250%。理論上Jason的月供倉應該大賺，但他卻將月供倉當作短炒倉操作，「我沽得好衰，十幾蚊就賣咗月供嘅比亞迪電子，之後廿蚊樓上又用短炒倉嘅錢去買返，出出入入，改唔到壞習慣。」他沽出比亞迪電子後，該股節節上升，最高曾見43.7元，最近回落至36.75元，較一年前仍有不俗的升幅，Jason明顯落錯車，他斷供比亞迪電子後，轉供煤氣（003），並表示希望不會再沽出月供倉的任何股票。

不過作為業內人士，Jason明言月供股票可選擇的股份不多，「冇理由只可以供藍籌股同其他幾隻股票咁少，例如我最近留意印度ETF，覺得印度市場增長幾好，或者月供美股又得唔得呢？」總結Jason過去一年月供的3隻股票中，港鐵及盈富基賬面蝕約20%，比亞迪電子則賺30%，月供倉賬面基本持平，但由於錯誤操作賣走比亞迪電子，令Jason由大賺變成平手，可見嚴守紀律的重要性。

三、切記審視基本因素及派息

Koey月供領展超過一年，賬面蝕近30%，儘管每年有股息收入，卻賺息蝕價，到底現時應否轉供其他股票？轉供煤氣是否解決方法？

唐牛認為，選擇月供股票首先要認清月供的概念，「你要記得你初初供嗰陣，隻股票都有賺錢，尤其揀收息股，最重要睇佢派息是否穩定。」

雖然月供股票以平均成本法作投資，但唐牛認為就算有多懶，亦應該定期留意買入的股票，「如果佢唔派息，或者好似煤氣咁冇咗十送一（紅股），你就要諗吓（應否買入）。又例如港交所因為所有政策都傾斜畀佢而受惠，如果有一日深交所、滬交所可以搶到佢生意，間公司前景仲好唔好？就要諗係咪有換馬呢個動作。」月供股份的利好基本因素逆轉，便是換馬的理由。

四、收息、進攻股兼備 供3至4隻最佳

月供股票亦容易犯上all in收息股的錯誤。唐牛建議月供股票也要分散風險，買了一隻收息股，應該要買一隻平衡類種的股份，另外買一隻進攻型股份，「個倉唔可以死守收息股，好多股票返唔到轉頭，例如滙控（005）咁。」他認為平衡型股份可選擇盈富基金，「作為新手連間公司做乜都唔知，買ETF係最穩陣。」

他強調，月供股票理論上是以10年以上為單位，要分散風險，選一隻收息股，平衡型以及進取型的股份便可，但不應月供太多隻股票，3至4隻股票最佳。

舊經濟不受捧 藍籌跌多升少

另一散戶近年月供股票輸多贏少的原因，是股份升勢傾斜於高估值的新經濟股，價值型的高息舊經濟股則全線向下。

綜觀過往一年，50隻藍籌股當中，有32隻至今錄得下跌，僅18隻錄得上升，隨機揀選一隻藍籌股月供，命中率只有約三分之一。上升股份包括騰訊（700）、阿里（9988）等等高估值股份，下跌則不乏被視為穩陣、高息的熱門月供股份，包括滙控（005）（累跌48.8%）、恒生（011）（累跌28.9%） 、領展（823）（累跌24.4%）、港鐵（066）（累跌8.5%）。連同藍籌股，銀行一般有過百隻港股以供選擇，但月供客戶為求穩陣，一般選擇藍籌股為主。

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