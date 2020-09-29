職場慧眼｜點樣老闆點樣下屬 （張慧敏）

一樣米養百樣人，雖然老闆都係人，不過老闆三個口，惡過官字兩個口。公司是老闆的，規矩是老闆定的，甚麼合理甚麼不合理，一切老闆說了算。打工仔有的，是選擇做抑或不做、打不打這份工的權利和自由。

只不過很多打工仔口裏說不，日怨夜怨，但意志非常堅定身體極度誠實，日日堅持繼續準時返工唔敢放工。還要諸多道理藉口為自己開脫，哪來的那麼多斯德哥爾摩症候群病患者？

看一看自己跟的是個點樣的老闆，就足夠作為下屬的你認清自己是個點樣的人。以下七種老細，大家自行按圖索驥對號入座。最終成為一個連自己都睇唔起自己的人，還是一個連自己都羨慕的人，自己睇路啦！

個老細要樣樣完美樣樣啱，善於找錯處，跟得耐的下屬，多數姓賴，好叻找籍口，俗稱射波。 個老細係控制狂，做下屬嘅一係欠信心，驚青不敢揸主意，成世上不了大檯；一係hea做，反正老細改硬，老海鮮是這樣練成的。 個老細處事講關係人情，一切視乎friend唔friend而定，做下屬的還有甚麼原則可言，白鴿眼又勢利，是非當人情，周圍巴結。 個老細鐘意睇馬騮戲，啲𡃁一定係演員，一哭二罵三上吊，做完雷雨做獅吼記，硬是要搞大龍鳳，入戲又死唔入戲一樣要死，老細不知睇得幾開心又放心。 個老細四點零影都冇，去咗電髪，啲𡃁都有機會傾向貪公司文具廁紙。練精學懶貪威識食最鍾意搵着數，再加上樑不正下樑歪，會有乜嘢結果毋須多講了吧？ 個老細好大喜功，成日驚大老細睇佢唔到，下屬自然投其所好，講到天下無敵假大空，搭臺做騷得個樣，不會有心思做好內容。 個老細少年得志語無倫次，跟得的下屬同樣聲大夾惡目中無人，樣樣巴之閉，乞人憎到暈。

張慧敏

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