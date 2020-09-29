TikTok危機｜美地方法院判詞：欠缺理據支持威脅是由TikTok引起

美國華盛頓地方法院法官Carl Nichols周日批出臨時禁令後，於周一發表書面判詞，指華府針對TikTok的下架令，可能超出頒佈禁令時所引述的緊急權力法授權，又指特朗普雖提供證據證明中國帶來國家安全威脅，但欠缺實質證據支持威脅是由TikTok引起。

與此同時Nichols亦拒絕美國司法提出以「間諜法」處理今次事件，因為美國人在TikTok分享的內容，不適合以間諜法處理。

較早時三潘市地區法院法官Laurel Beeler就WeChat的禁令亦作出類似的裁決，指政府已證明中國的活動引起重大國家安全的關注，但就沒月證據證明禁止美國用戶使用WeChat可以解決有關問題。兩項裁決令市場分析認為，未來或觸發更多針對兩間公司禁令的訴訟。

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