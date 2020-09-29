疫市擴張｜DON DON DONKI 明年初前再開3店　中環店24小時營業

營運本港日本零售雜貨店DON DON DONKI 的泛亞零售管理(香港)宣佈，將於明年初前於本港再開3間新店，令本港分店在不足兩年增至6間。位於中環皇后大道中的100QRC分店，將於下月15日率先開幕。

中環新店24小時營業，銷售樓層面積約1.2萬平方呎，設LG樓層及地庫，商品種類主要為零食﹑乾貨及飲品、美容、生活百貨、熟食、夀司及刺身、肉類、水果及蔬菜等。DON DON DONKI中環店設於皇后大道中100號，原址曾由東方表行（398）租用近2萬呎大舖，月租200萬元，據悉，是次DON DON DONKI承租該舖，月租減至120萬元。

位於將軍澳的澳南海岸分店，以及位於小西灣的藍灣半島分店，將於今年11月及明年2月開幕。泛亞零售管理(香港)有限公司總裁兼董事竹内三善說，深信開店將全面提升品牌的零售網絡及與顧客的聯繫，為本港帶來更多樣化和獨家商品。

DON DON DONKI 去年7月才正式進駐香港，目前已於尖沙咀美麗華廣場 、荃灣海之戀和銅鑼灣名珠城共設3間分店。

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