【本報訊】滙控（005）上周獲平保（2318）斥資逾3億元增持兼成為最大股東，隨即為市場帶來不少想像空間。該股昨日發威，曾急彈逾一成，盤中最高見31.3元，創2009年4月2日以來最大即市升幅；收報30.8元，升9.2%，為表現最佳藍籌，並貢獻恒指148點升幅。

分析指，平保一次增持或屬公司投資部署，未必代表中國會放生滙控，投資者切忌因此憧憬而撈底。平保增持後，交易數據亦顯示中資密密掃入滙控，其中中國創盈市場服務淨買入1.17億元；極訊亞太亦淨買入5,639.5萬元。

彭博引述平保發言人回應指，公司相信滙控暫停派息只是一個短期問題，並一直在未來恢復派息的可能性進行積極磋商。該發言人又指，對滙控的長期前景仍充滿信心，股價及估值下跌只增加滙控作為長期投資的吸引力。

平保增持或僅「溝貨」

滙控上周被指遭內地納入「不可靠實體清單」，令市場信心盡失、沽壓不斷，曾跌穿28元「世紀供股價」；一周更累跌8.9%。中薇證券研究部董事黃偉豪表示，昨日滙控股價是「借勢平保增持而挾上去」；而平保增持或是因為要「溝貨」，背後動機未必如市場所想有國家隊入市、滙控獲中國放生等，「除非平保持續增持，至持有一個相當大的股權、對滙控有非常大影響力」，否則單憑一次增持，難以判斷中國對滙控的取態出現改變。

事實上，平保在2017年至2018年間三度增持滙控，平均每股作價分別為77元、79元及65元水平；是次平保在28元水平再增持，「溝貨」意味濃厚。

黃偉豪續看淡滙控前景，皆因其陷入政治漩渦及息差收窄兩大困局，盈利前景充滿暗湧，料即使港股並非大跌，滙控走勢仍反覆向下，「無得估底，28元供股價都不是支持位」；建議數個月前入市的投資者逢高減磅，無貨就切忌撈底。

香港股票分析師協會副主席郭思治就指，雖然早前歐央行傳允許銀行明年初恢復派息，但不要憧憬滙控能在短期恢復以前的派息水平；沒有資金壓力下可買入一、兩手小注長揸，但不建議短線投機炒作。

北水長假期前續掃貨

重磅滙控撐市下，恒指昨收23476點，升240點；國指收報9383點，升80點。大市成交縮減至933億元，為8月19日颱風天半日市後新低。ATMX造好，小米（1810）、美團（3690）及阿里（9988）均升逾2%；騰訊（700）則升0.5%。中芯（981）或被美國制裁，並遭瑞信及麥格理削目標價，收報17.86元，跌3.9%。

受10.1假期影響，北水周二起休市，但昨日淨流入仍加快，較上日大增七成至36.5億元。滙控全日錄得14.6億元北水淨買，為吸資最多個股；平保亦有8,920萬元淨買。