收購項目｜ 樂風集團斥2.67億收購南京街八成業權

早年主力翻新及重建工商物業的樂風集團，近期對市區具重建價值市區項目興趣轉濃。新近克2.67億元收購佐敦南京街11至13號全幢物業。

樂風集團近年除了將旗下工廈申請活化外，更對具有重建價值項目感興趣。是次

收購的南京街市區項目，負責協助收購的中原(工商舖)黎紹賢表示，南京街11至13號為2個獨立地段，涉及2幢6層高的物業，該地段現時已劃入為商業用途，地盤面積約2,758方呎，以最高地積比率12倍計算，可建樓面面積約33,096平方呎。

樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，項目位處市區最中心地段，只需約一分鐘步程便能直達佐敦港鐵站，加上同區已有超過12年未有全新的商廈項目落成，相信該區對於優質的全新甲廈有一定需求，是以集團將引入嶄新的建築設計，冀打造項目成為地標式的甲級商廈。周氏續指，集團看好西九龍及油尖旺區的長遠發展潛力，早前便先後收購了大角咀必發道兩個地盤，擬發展成全新甲級商廈。

餘下尚未收購業權 或申請強拍

周氏表示，集團已成功收購南京街11號的83.3%業權及13號的90%業權，達至申請強拍門檻。集團預算斥資約2.95億元收購全部100%業權，即每呎樓面地價約$8,913元。周氏指出，預期整個項目的總投資額約$5.5億元，而目前餘下尚未收購的單位，集團有意向土地審裁處入稟申請強拍出售。

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