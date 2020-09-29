平保增持滙控︱FT引消息：平保增持屬財務而非政治考慮

平保（2318）在滙控（005）股價跌至供股價當日增持，帶動滙控股價昨日急升近一成，英國《金融時報》引述滙控內部人士透露，今次平保增持與財務有關的機會大於政治考慮，因為平保需要現金流以應付對客戶的承諾。

報道引述有關人士指出，如果你相信滙控將於明年重新派息，目前股價正處於吸引的水平，若股息可回復至疫情前水平，即約51美仙，股息率已經達到12%。

彭博引述平保發言人回應增持時指，公司相信滙控暫停派息只是一個短期問題，並一直在未來恢復派息的可能性進行積極磋商。該發言人又指，對滙控的長期前景仍充滿信心，股價及估值下跌只增加滙控作為長期投資的吸引力。

事實上，平保在2017年至2018年間三度增持滙控，平均每股作價分別為77元、79元及65元水平；是次平保在28元水平再增持，「溝貨」意味濃厚。滙控上周被指遭內地納入「不可靠實體清單」，令市場信心盡失、沽壓不斷，曾跌穿28元「世紀供股價」；一周更累跌8.9%。

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