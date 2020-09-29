懶人投資｜月供港鐵、領展月月摸頂？大戶疑吼準供股日散貨

一般股民可以選擇證券行或銀行作月供股票，而大部份會定期以每月7日至10日作為供款日，並於3個交易日內執行供股。然而，過去一年交易日，部份熱門月供股票如港鐵（066）、領展（823）於供股執行日的股價，多次接近全月高位，於月供執行日之前股票上升，月供後卻開始下跌，令人懷疑有大戶吼準固定的月供日子，來散貨獲利。

縱觀目前各大銀行的月供股票計劃，中銀香港、恒生、花旗均收取50元的最低每月手續費，惟中銀香港免收存倉費，加上不論月供多少隻股票，均總共以50元為最低手續費，同時有積分回贈，因此招徠不少客戶幫襯。

根據中銀香港的月供股票計劃，每月供款日均為10日，並於下一個交易日執行月供指令，以散戶至愛的月供股票領展及港鐵股價走勢為例，踏入今年，每月中銀香港供款執行日摸頂的情況尤為嚴重。其中2月至7月，領展於供股執行日前的半個月走勢偏強，供股執行日後半個月走弱，其中3月、4月及6月的供股執行日均非常接近全月高位，至於8月及9月情況便沒有早前般嚴重。港鐵情況亦相若。

本報就此向各大銀行查詢情況，並詢問會否改善制度避免高價月供的情況，當中僅恒生回覆指，固定日子月供模式是業界慣常做法，買入價是所有客戶資金的平價，資料都放於網頁讓客戶檢閱。至於滙豐、中銀及花旗未有回應。

《蘋果》專欄作家唐牛認為，既然月供股票以年計，不應太着意是否在每月高位接貨，「拉勻來講都買得多，當然你問銀行可否分流去買，佢當然唔會理你。」

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