港銀挑戰︳零售銀行上半年稅前少賺兩成 特定分類貸款比率驟升

受累全球新冠病毒疫情爆發，導致香港經濟進一步下滑，本港零售銀行上半年稅前盈利按年跌兩成，資產質素略有下降，總特定分類貸款比率升至0.71%。

金管局公佈貨幣與金融穩定情況半年度報告提到，今年上半年稅前經營溢利按年跌20%，主要是淨利息收入減少及貸款減值撥備增加，足以抵銷非利息收入的輕微增長。

期內，資產回報率降至0.95%，較去年同期減0.32個百分點；淨息差按年收窄26點子至1.37厘，主要是銀行同業拆息在第2季顯著下跌，導致銀行以拆息為基準資產的息差受壓，部份零售銀行自6月下旬以來，已上調按揭利率及減少現金回佣以應對息差受壓。

儘管香港經濟衰退情況加劇，但銀行業貸款及墊款總額在上半年微增3.0%，貸款增長表現全面，同期在香港境外使用的貸款增長由去年下半年加速至今年上半年的4.2%，在香港使用的貸款的增長大致維持在2.6%的水平。

截至6月底，銀行業的內地相關貸款總額由去年底的45,640億港元增5%至 47,900億港元，所有認可機構的中國內地相關貸款的總特定分類貸款比率較年底升0.19個百分點至0.75%。

由於疫情爆發影響借款人的還款能力，銀行未來幾季的資產質素或會繼續轉差，以致貸款損失撥備可能繼續增加，當局已要求銀行秉持貸款分類標準，適時反映資產質素的變化，並同時預留足夠的撥備。

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