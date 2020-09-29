股東會｜阿信屋細林生出席　主席：疫情沒加價不減折扣 「不需要賺到盡」

759阿信屋母企CEC國際（759）今早舉行股東周年大會。集團主席鄧鳳群在會後接受訪問時談及業務近況，指雖然疫情令糧油食品銷情表現突出，惟同行及新晉對手的競爭相當激烈。公司仍會維持已故創辦人林偉駿的理念，「不需要賺到盡」。約在兩年前加入董事局的林偉駿兒子、執行董事林國仲亦有出席大會。

鄧鳳群指，疫情期間，不少市民留家煮食，糧油食品需求殷切且銷量不俗，因應需求，門店產品組合進一步由零食主導，在一個多月內轉至糧油雜貨，零食佔比由32%跌至29%，糧油雜貨增加佔比，比零食跌幅多。不過，由於食肆禁堂食或生意下滑，很多食品供應商為求散貨，「部分會自己攞返出嚟賣，又或者賣畀零售商」，銷售食品雜貨的店舖「成街都係」，同行及新晉對手的競爭相當激烈。

此外，糧油食品的毛利率偏低，鄧鳳群指會以量彌補利潤，以及在其他營運成本節省開支保持盈利能力。疫情期間阿信屋沒有加價，亦沒有減少折扣，她說：「會繼續維持林生嘅理念，同大家共渡時艱，都唔需要賺到盡，要賺晒一分一毫，我諗維持長期客戶關係，先符合公司長期發展」。產品組合目前仍以糧油雜貨及急凍食品為主，視乎疫情發展如何影響顧客的消費習慣。

上任兩年的林國仲一直留守至股東會完結，惟未有主持大會，小股東的提問均由主席作答。被問及上任兩年是否習慣新身分，他笑稱自己一直都有參與公司各部門的業務，不論在店舖、寫字樓、貨倉亦會見到他的身影。

有小股東在會後向管理層建議公司在HKTVmall開店，減少生意欠佳的門店對集團業續更有幫助，又指阿信屋的會員卡不紀錄顧客的會員資料，沒好好掌握大數據的制度需要改善，管理層指會考慮建議並檢視現行政策。

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