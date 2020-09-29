細價股一周︱啤殼新股的教訓（梁杰文）

組合線束及電源線組件產品製造商創新電子（8346）獲主席劉文德提私有化，每股作價0.0855，較市價溢價50%。公司於2016年上市，趕上啤殼熱潮，上市價0.53元，發行1.5億股，集資8,000萬。開市股價升5倍，掛牌後曾炒高見8元，短時間內急升逾十數倍，其後泡沫爆破，見頂回落，股價短短數日內下挫九成，從此一沉不起。早年《上市規則》尚未修訂，創業板股份多以全配售形式掛牌，普通投資者無從參與，只能上市後高追，大概率摸頂坐艇。

創新電子本來業績不錯，上市前14及15年度平均獲利1,500萬，可惜好景不常，上市後第一份重要通告便是「盈利警告」，聲稱一名主要客戶調整產品組合，令公司定單數量減少，每件產品溢利率下跌，導致集團業務收益減少。上市首個年度扭盈為虧，其後虧損幅度逐漸擴大，短短4年間，發了多達13張盈警通告，業績壓力下股價無運，股價曾低見4仙。這次創新電子大股東持股75%，向餘下股東提出收購，涉資最多1,300萬。高價上市，低價私有化，創新電子用4年時間為小股東上了寶貴的一課。

梁杰文

證監會持牌人，沒持有以上股份

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