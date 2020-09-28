都會駅兩房兩年蝕209萬

【本報訊】儘管疫情略為緩和，惟經濟轉弱，二手樓市出現蝕讓成交。未來有連接將軍澳和東九龍的將藍隧道通車，但區內亦有業主或因財務因素需要蝕讓。

中原地產伍錦基表示，調景嶺都會駅2期城中駅，10座高層D室，兩房間隔，實用513方呎，業主兩年前以897萬元購入單位，今年中業主叫價930萬元放售，剛減價至820萬元沽出，呎價15,984元，單是賬面已蝕77萬元，由於未過三年額外印花稅（SSD）鬆綁期，連同辣稅82萬元及購入釐印費及佣金，損手達209萬元。伍錦基補充，都會駅本月暫錄20宗成交，已超越上月整月成交量。

同區的Savannah 3A座低層D室，實用448方呎，兩房戶，原業主7月初以900萬元放盤，最終減至808萬元成交，呎價18,036元，累減92萬元或10%，為屋苑兩房戶近三個月以來新低。據悉，原業主2016年5月以約505.5萬元購入單位，持貨四年，轉手賬面獲利約302.5萬元，升值約60%。

康怡一年跌價百萬

中原地產楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園M座高層15室，實用882方呎，三房套間隔，向東北。業主劈價85萬元至1,544.8萬元沽出單位，呎價17,515元。屋苑同座極高層15室，去年6月曾以1,650萬元成交，是次成交價平105.2萬元。楊文傑指，原業主2014年5月以1,130萬元買入單位，持貨六年，賬面獲利414.8萬元，單位升值37%。

另外，美聯數據顯示，過去一周全港35個大型屋苑共錄73宗成交，較前周的80宗按周回落8.8%，但仍企穩逾70宗。