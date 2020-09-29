老人網購｜HKTVmall推老人版App 送150元購物禮券

香港電視（1137）宣佈，進一步推展其簡易版（坊間稱老人版）應用程式，同時以 O2O 門市配合提早營業時間及教學專員，鼓勵長者學習網購並註冊 HKTVmall長者，會享受$150 的專屬優惠。

公司指，公司於「保就業」計劃所得的津貼，除了將部份款項發放予於疫情期間，緊守崗位的前線同事作全勤津貼同時增聘人手外，亦會撥出當中約2,000萬元，透過 HKTVmall簡易版為長者提供150元的購物優惠，額滿即止。

由下星期二（10月6日）起, 長者可攜同長者咭及其智能電話，於早上10時到HKTVmall 的O2O門市拿取籌號，於星期一至五上午10時30分至下午4時30分的指定時段到門市（小西灣富景花園店、坑口站店、荔枝角站店、美孚廣場店、大埔墟站店及屯門站閘內店，因為空間問題，未能支援是次計劃），由專人提供協助; 成功下載並登入應用程式後,會取得3張50元優惠券。第一張可即時於門市內購買產品，而第二及第三張50元優惠券將於指定日期內，透過HKTVmall簡易版應用程式選購任何產品，並無最低消費門檻都會享有免運費安排。

香港電視行政總裁(香港)周慧晶女士表示，簡易版的推出，進一步推展以科技改善生活的使命，攜手帶領長者融入社會新發展；同時透過60多間門市的配合，額外招聘人手教導長者下載及使用應用程式。

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