虛銀消息｜螞蟻銀行：年底前逐步推出AlipayHK小程式及中小企貸款

螞蟻銀行（香港）昨日開業，行政總裁王瀾表示，首日開戶反應較預期好，平均開戶時間為3至5分鐘。螞蟻開業以2.5厘活期息搶市場焦點，展望未來發展方向，王瀾指，集團AlipayHK電子錢包內的螞蟻銀行（香港）小程式正在沙盒測試階段，另外正研究向阿里巴巴經濟圈內的香港電商提供貿易融資，預期年底前兩項新服務可逐步推出。

螞蟻銀行背靠母企阿里巴巴集團，於個人銀行業務方面，將會透過與本地電子錢包AlipayHK合作，希望吸納旗下逾200萬用戶。王瀾指，待螞蟻銀行小程式正式推出後，AlipayHK用戶可直接透過電子錢包內的小程式遙距開戶及使用存款進行支付，即只要一個APP已可完成銀行及支付服務，將個人銀行服務融入日常生活場景，並強調小程式由螞蟻銀行運作，獨立於AlipayHK，安全程度高。

首家開業的虛銀ZA Bank早前公布已有超過18萬用戶，雖然AlipayHK有200萬用戶客底，但王瀾坦言沒有訂下吸客目標，反較注重客戶體驗，希望定位可以有別其他銀行。

至於貸款服務方面，他指銀行現階段只考慮推出中小企貸款，而且無須開戶，故阿里巴巴經濟圈內香港註冊的電商將會是第一階段中小企用戶試點，預期年底前服務將會進入沙盒測試。

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