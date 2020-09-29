國泰出招｜HK Express推Staycation航空版　環港遊航程歷時1.5小時

國泰（293）旗下廉航香港快運（HK Express）預告將推出近期本港酒店盛行的Staycation航空版「UOFlycation」，於11月起推出3班環港遊的航班，全程1.5小時。

該航班編號為「UO1800」，首階段率先於11月1日（星期日）、7日（星期六）及8日（星期日）推出3班航班環繞香港飛行，出發時間為下午2時30分，抵達時間為下午4時。HK Express將向每位旅客派發禮品包，內含多份來自公司各個航點城市的特色禮物，旅客在飛行中可一邊欣賞香港美景，一邊玩遊戲。詳情及票價有待公佈。

「偽出國」航班成為航空公司在疫情下自救的方式之一，在台灣反應亦叫好叫座，其中台灣星宇航空於今年8月曾推出兩班境內航班，航線由桃園機場起飛，向南往菲律賓方向飛行至東沙群島折返，台媒報道兩航班銷情反應熱烈，經濟艙體驗價單人票價售5,520元台幣（約1473港元） ，機票不足5分鐘售罄。下月中秋將再推出「追月」航班。

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