晚間通告｜中海油委任李勇為副董事長●金茂酒店下周一退市● 凌緣庭獲委任為九倉非執董

● 中海油（883）公佈，李勇已獲委任為集團副董事長、非執行董事及薪酬委員會成員。董事長及非執行董事汪東進不再擔任公司薪酬委員會成員，即日起生效。李曾任任中國石油化工（386）副總經理及董事，及中海油田服務（2883）首席執行官兼總裁。

● 九龍倉（004）公佈，委任凌緣庭為非執行董事，自周四（1日）生效。凌現年48歲，自2004年加入九倉，現為九龍倉置業的執行董事，主要負責管理該公司於香港的投資物業，包括海港 城、時代廣場及荷里活廣場。

● 中國金茂（817）與金茂酒店（6139）聯合公佈，就私有化金茂酒店及撤銷上市地位的建議已獲開曼群島大法院確認，將於10月5日（周一）起撤回上市地位。

●碧桂園（2007）大股東兼聯席主席楊惠妍再出手增持股份。聯交所披露權益顯示，楊惠妍上周四（24日）買入1085萬股碧桂園，每股平均價9.5093元，涉資1.03億元。交易完成後，楊惠妍持股增加0.05個百分點至57.43%。碧桂園今日收報9.22元，跌1.91%。

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